МВС: загиблий вертоліт проходив випробування після ремонту

Про це йдеться в повідомленні прес-служби внутрішніх військ МВС України у зв'язку з трагедією, що сталася 25 грудня і забрала життя 5 військовослужбовців внутрішніх військ.

В повідомленні сказано, що досі невідомі причини аварії. При цьому зазначається: “Лунають різні версії, але стовідсотково можна сказати лише те, що люди, які загинули, були досвідченими спеціалістами своєї справи”.

Також сказано, що відповідно до річного плану виходу вертольотів на регламентні роботи в 2012 році, на вертольоті було виконано регламентні роботи з заміною двигунів і головного редуктора.

“Після зазначених робіт відповідно до Інструкції екіпажу вертольота і технологічним картам, виконується роздільне опробування двигунів повним складом екіпажу із залученням спеціалістів контрольно-перевірочної станції техніко-експлуатаційної частини. Саме такі роботи проводили військовослужбовці в день трагедії”, - йдеться в повідомленні.

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Крім того сказано, що вертоліт Мі-8, на якому проводились роботи, 1988 року випуску, а “для техніки такого класу – звичайний термін”. “У 2001 році було виконано капітально-відновлювальний ремонт вертольота на Конотопському авіаційному заводі. Напрацювання техніки після виконання ремонту становить 235 годин і 517 посадок, що в чотири рази менше, ніж до ремонту. Двигуни, що були встановлені на вертоліт, у червні 2007 року також проходили капітально-відновлювальний ремонт на ЗАТ «Мотор Січ». Їх напрацювання становить не більше 123 годин”, - зазначають в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня у результаті падіння вертольота внутрішніх військ МВС України у Кіровоградській області загинули 5 осіб. Авіакатастрофа сталася близько 16.00 на аеродромі Олександрія. "За невідомих обставин вертоліт Мі-8 після набору висоти почав раптово знижуватися, що призвело до зіткнення із землею. Під час аварії трагічно загинули три члени екіпажу вертольоту і два фахівці з наземного обслуговування", - зазначається у повідомленні МВС України.