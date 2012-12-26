У МВС розглядають три версії катастрофи вертольота внутрішніх військ
10:22, 26 грудня 2012Суспільство
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Серед версій аварії вертольота внутрішніх військ МВС України Мі-8 у Кіровоградській області розглядаються людський чинник, погодні умови і технічні несправності.
Мі-8 упав за дивних обставин
Про це повідомив сьогодні УНІАН джерело у правоохоронних органах.
”Серед версій трагедії розглядаються версії людського чинника, погодних умов і технічної несправності вертольота”, - сказав співбесідник агентства.
Як повідомлялося, 25 грудня у результаті падіння вертольота внутрішніх військ МВС України у Кіровоградській області загинули 5 осіб.
Авіакатастрофа сталася близько 16.00 на аеродромі Олександрія.
”За невідомих обставин вертоліт Мі-8 після набору висоти почав раптово знижуватися, що призвело до зіткнення із землею. Під час аварії трагічно загинули три члени екіпажу вертольоту і два фахівці з наземного обслуговування”, - зазначається у повідомленні МВС України.
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