У МВС розглядають три версії катастрофи вертольота внутрішніх військ

Про це повідомив сьогодні УНІАН джерело у правоохоронних органах.

”Серед версій трагедії розглядаються версії людського чинника, погодних умов і технічної несправності вертольота”, - сказав співбесідник агентства.

Як повідомлялося, 25 грудня у результаті падіння вертольота внутрішніх військ МВС України у Кіровоградській області загинули 5 осіб.

Авіакатастрофа сталася близько 16.00 на аеродромі Олександрія.

”За невідомих обставин вертоліт Мі-8 після набору висоти почав раптово знижуватися, що призвело до зіткнення із землею. Під час аварії трагічно загинули три члени екіпажу вертольоту і два фахівці з наземного обслуговування”, - зазначається у повідомленні МВС України.