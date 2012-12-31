У перший день нового року в Україні буде до 3° тепла

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, 1 січня утримається мінлива хмарність, без опадів. На дорогах, крім південної частини, ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому заході 2-7° тепла; в Криму вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Києві та Київській області без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла.