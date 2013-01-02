Українці все частіше стають жертвами кредитних афер

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, останнім часом широкого поширення набули контори, що готові в найкоротші терміни і при мінімумі документів надати будь-якому громадянину кредит.

Правоохоронці наголошують, що «кредитні» схеми», які пропонують різні контори, можуть змінюватися, і навряд чи законодавці встигатимуть за заповзятливими ділками.

У міліції нагадують, що існують найпростіші правила, актуальні в будь-який час.

«Якщо ви вирішили взяти кредит, звертайтеся до відомих установ, які мають добру репутацію і працюють на ринку не перший рік. Пропоновані вам умови повинні бути чіткими, прозорими і зрозумілими. Якщо ви не володієте необхідними знаннями у фінансовій сфері, не підписуйте ніяких паперів, попередньо не порадившись з незалежними фахівцям, юристами»,- радить начальник відділу Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС Володимир Федорук.

Він нагадав, що на сьогодні в газетах та інтернеті є багато оголошень, в яких пропонується надати кредит на необхідну суму в найкоротші строки.

За словами В.Федорука, співробітники таких контор, які найчастіше мають статус товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), повідомляють клієнтові, що перед укладенням договору необхідно заплатити деяку суму, яку вони називають «вступним внеском», «реєстраційним», «страховим» або «адміністративним» платежами. Іноді ж таких платежів буває відразу декілька, а їх величина залежить від суми позики - чим більше кредит, тим значніший «внесок».

У подальшому громадянин платить перший внесок або внески (найчастіше це кілька тисяч гривень), після чого з ним підписується довгоочікуваний договір і «доповнення» до нього.

«Зрозуміти суть надрукованого звичайній людині непросто. Як правило, у «доповненнях» фігурує не готівка, а той товар, на придбання якого людина хотіла позичити гроші», - зауважив В.Федорук. При цьому громадянину пояснюють, що тепер йому слід щомісяця вносити «мінімальні платежі» (а це від 300 до 2000 грн), після чого реєструють як учасника «групи з покупки товарів». Згідно з підписаними паперами, менеджер використовує гроші, що надходять від усіх членів групи, для формування «фонду оплати товарів». Загалом, клієнти повинні справно платити, чекаючи «тендера», який виявляє самого «гідного» - того, хто вніс максимальну суму «обов`язкових платежів».

В.Федорук зазначив, що зазвичай договори та «доповнення» надруковані дрібним шрифтом, з безліччю найрізноманітніших термінів, які навряд чи зрозумілі обивателю.

«Ми неодноразово проводили перевірки за подібними зверненнями, але, як з’ясувалося, громадяни самостійно і добровільно підписують договори, умови яких їх влаштовують. Тобто, у більшості випадків такі ситуації пов’язані з цивільно-правовими відносинами, а не з криміналом», - додав В.Федорук.