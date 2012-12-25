ЗМІ: Західні банки йдуть з українського ринку

У році, що минає, сім банків з іноземним капіталом пішли або до мінімуму скоротили свою присутність в країні, а інші зайнялися чищенням своїх кредитних портфелів. Однак піти можуть не всі бажаючі - за нинішнього дефіциту покупців і ціни банківських активів багато з них будуть змушені залишитися.

Європейські банки, присутні в Україні, в 2012 році були змушені визнати втрату інтересу до цього ринку. Однак піти з нього виявилося нелегко через дефіцит покупців, тому установи пішли шляхом скорочення активів, в основному роздрібних.

Кредит Європа Банк, що належить турецькій FIBA ​​через голландський Credit Europe Bank, закрив у січні всі свої відділення, окрім центрального офісу. Його позичальники тепер погашають кредити через мережу Правекс-банку. Влітку шведська SEB Group продала СЕБ Банк Олександрові Адаричу. Тепер він розвиває його як Фідобанк. SEB Group залишилася на ринку, але її СЕБ Корпоративний Банк не працює в роздрібі. А в грудні пан Адарич купив за $ 83 млн Ерсте Банк в австрійської Erste Group, повідомляє КомерсантЪ-Україна.

Дві "дочки" французької групи Societe Generale - ПроФін Банк і компанія "ПростоФінанс" - продали Альфа-банку портфель кредитів на суму 700 млн грн. Перестав бути західним і Фольксбанк, оскільки австрійську групу Volksbank International викупив Ощадбанк Росії. Тепер українська "дочка" групи буде об'єднана з "Дочірній банк Сбербанку Росії".

Найпомітнішою угодою року стала придбання Банку Форум "Смарт-холдингом" Вадима Новинського. Колишній власник банку - німецький Commerzbank - вклав у нього за п'ять років близько $ 1 млрд і залишив Україну зі збитком.

Змінить іноземних акціонерів і Кредитпромбанк, який бізнесмен Микола Лагун вирішив викупити у пулу європейських інвесторів. Банкіри повідомляють, що активні переговори про продаж українських "дочок" ведуть грецькі Alpha Bank (володіє Астра Банком) і Eurobank EFG (через нідерландський EFG New Europe Holding BV володіє Універсал Банком), а також шведський Swedbank. Угода по останньому може завершитися до кінця року.

"Схоже, майже всі іноземці переглянули ставлення до України і намагаються піти з ринку. Окремо стоїть лише Raiffeisen, глава якого Герберт Степіч якось по-особливому вірить в нашу країну", - зазначив директор з розвитку бізнесу "Смарт-холдингу" Вадим Березовик.