Міліція вилучила у браконьєрів понад сто тисяч ялинок

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, на даний час правоохоронцями відпрацьовано більш як 9 тис. місць їх реалізації. Вартість вилучених дерев хвойних порід становить понад 2,8 млн. грн.

У повідомленні зазначається, що працівники МВС та представники громадських формувань забезпечують збереженість зелених насаджень шляхом розташування поблизу від лісових масивів спеціалізованих патрулів. Загалом у складі 1,6 тис. заслонів щодобово несуть службу майже 14,5 тис. правоохоронців та 2,6 тис. їх добровільних громадських помічників.

Ними, зокрема, було організовано перевірку понад 35,5 тис. одиниць автотранспорту. Крім того, на даний час здійснено відпрацювання понад 9 тис. ринків, торговельних майданчиків та місць стихійної торгівлі, де здійснюється продаж новорічних ялинок.

У результаті вжитих заходів у правопорушників було вилучено понад 109 тис. хвойних дерев на суму більш ніж 2,8 млн. грн. Крім того, затримано 2384 порушників адміністративного законодавства, стосовно яких складено відповідні матеріали.