Україна переказала гроші сирійським біженцям

Як повідомили УНІАН в департаменті інформаційної політики МЗС України, гуманітарну допомогу було надано на виконання відповідного Указу Президента та розпорядження уряду.

Кошти були переказані на відповідний рахунок спеціалізованої структури ООН для подальшого використання для забезпечення невідкладних потреб сирійських біженців у таборах, утворених на територіях сусідніх з Сирією держав.

«Сподіваємося, що зазначена акція, реалізована нашою державою як відповідальним членом міжнародного співтовариства, сприятиме вирішенню гострих гуманітарних питань сирійського цивільного населення»,- зазначають в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня Президент України Віктор Янукович розпорядився надати гуманітарну допомогу країнам Близького Сходу, де перебувають постраждалі через війну в Сирії.

“Надати гуманітарну допомогу окремим державам регіону Близького Сходу, на територіях яких перебувають особи, постраждалі внаслідок збройного конфлікту в Сирійській Арабській Республіці”, – зазначається в указі.

Президент доручив Кабінету міністрів забезпечити надання гуманітарної допомоги через механізми Організації Об`єднаних Націй.