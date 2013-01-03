На Харківщині двоє людей згоріли у власному домі

Як повідомили УНІАН у Головному територіальному управлінні МНС України в Харківській області, загоряння у приватному житловому будинку сталося 2 січня близько 8:00.

Полум’я помітили сусіди та, зателефонувавши до пожежно-рятувальної служби, намагалися самотужки загасити пожежу. Коли до місця виклику прибув пожежно-рятувальний підрозділ з Лозової, в будинку горіли меблі та домашні речі на площі близько 10 кв. м.

Пожежа була ліквідована об 11.25. Під час гасіння рятувальники знайшли тіла двох осіб: 48-річного господаря будинку та його 60-річної співмешканки.

За попередніми даними, пожежа сталася через необережне поводження з вогнем.