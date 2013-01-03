У Харкові пограбували літераторів

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, зловмисники проникли до приміщення по вулиці Чернишевського, де знаходиться редакція журналу «Березіль» й видавництво «Майдан», в ніч на 2 січня.

Правоохоронці встановили, що зловмисники потрапили до будівлі через двері та вікна, які вони пошкодили. Крадії винесли два комп’ютери, принтер, сканер та інше майно. Сума збитків встановлюється.

Вказана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Працівники міліції проводять розшукові та слідчі дії з метою встановлення осіб, причетних до злочину.