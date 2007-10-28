На шахті ім. 50-річчя СРСР у полоні обвалу опинилися 8 гірників

На шахті ім. 50-річчя СРСР в Луганській області у полоні обвалу опинилося 8 гірників.

Як повідомили УНІАН в центральному штабі Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби в Донецьку, о 15:17 на шахті ім. 50-річчя СРСР («Краснодонвугілля») на проході 12-ї західної лави з 12-тим західним вентиляційним ходком стався обвал порід крівлі. В результаті, в аварійній виробці заблокованими опинилися 8 шахтарів робочої зміни.

На шахту прибули рятувальники. Розпочато аварійно-рятувальні роботи. Доля гірників поки невідома.