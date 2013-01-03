ОБСЄ сказала, що українські вибори були непрозорими і незбалансовано висвітленими

У звіті вказано на відсутність рівних умов під час виборів та рекомендується підвищити прозорість та неупередженість виборчого процесу, пише ВВС Україна.

У звіті від 3 січня, опублікованого на сайті ОБСЄ, зазначено, що вибори ознаменувалися зловживанням адмінресурсом, відсутністю прозорості виборчої кампанії та фінансування партій, а також відсутністю збалансованого висвітлення в ЗМІ.

На тему: МЗС назвало деякі оцінки місії ОБСЄ щодо виборів «політично забарвленими»

У звіті також сказано, що неможливість головних опозиційних лідерів, які перебувають за ґратами, взяти участь у виборах негативно позначилася на виборчому процесі, і суперечить зобов’язанням ОБСЄ.

У документі наведена ще ціла низка рекомендацій ОБСЄ, зокрема, про спрощення процесу вирішення виборчих спорів.