Гендиректор ДТЕК обіцяє покарати винних в аварії на шахті

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ДТЕК.

«Враховуючи складні геологічні умови і газоносність, ми завжди приділяли підвищену увагу безпеці праці на «Шахті Комсомолець Донбасу». Я приголомшений цією трагедією. Причини аварії будуть ретельно вивчені, включаючи внутрішнє розслідування із залученням незалежних експертів, - сказав М.Тимченко. При цьому він зазначив, що «про хід розслідування і його результати ми інформуватимемо громадськість, винні будуть суворо покарані».

Гендиректор ДТЕК наголосив, що робота шахти не поновиться доти, доки ми не будемо абсолютно впевнені в безпеці людей».

«Ми тужимо разом із сім'єю загиблого і продовжуємо сподіватися на диво стосовно двох людей, які залишилися під завалом”, – сказав М.Тимченко.

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Як повідомляв УНІАН, на шахті «Комсомолець Донбасу» (ДТЕК, м. Кіровське) сьогодні, 03.01.2013 р., вранці під час підготовчих робіт конвеєрного штреку лави, виникло газодинамічне явище з відвалом породи без подальшого горіння.

На момент події під землею працювали 300 чоловік, із них на аварійній дільниці - 4 гірників. Один гірник вибрався самостійно, тіло одного шахтаря було знайдене рятувальниками.

На шахті «Комсомолець Донбасу» припинено роботу забоїв для перевірки дегазаційних заходів і ступеня небезпеки пластів із раптових викидів вугілля і газу.

Факт аварії занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей) Кримінального кодексу України. Слідство проводять органи міліції. Кіровська міжрайонна прокуратура здійснює процесуальне керівництво розслідуванням.

Президент компанії СКМ, до якої входить ДТЕК, Рінат Ахметов запевнив, що на шахті «Комсомолець Донбасу» робиться «все можливе», «кинуто кращі сили», аби врятувати двох шахтарів, які залишилися під завалом.