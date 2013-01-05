Податківці незаконно викачують бензин у Чернівцях

Так, сьогодні податківці арештували пальне АЗС "ANP" у Чернівцях. Як з'ясувала кореспондент ТСН, на часі податкова інспекція вилучає з резервуарів АНП бензин, який за її даними, нібито не є належної якості. Заправка не працює вже з 29 грудня. Податківці провели експертизу бензину А95 та А92, яка показала, що вміст сірки та смоли у них не відповідає затвердженим стандартам. Керуючись цими даними, Податкова прийняла рішення арештувати пальне (за їх словами - речовину) та викачати його із резервуарів АЗС. Водночас юрист АНП заявив, що дії податківців - незаконні, оскільки еспертиза була проведена без дотримання будь-яких правил та без пред'явлення необхідних документів. Невідомо навіть, хто саме проводив зазначену експертизу. Як повідомляється, арештоване пальне буде утримуватися на спеціальному підприємстві у Чернівцях, яке має ліцензію на зберігання бензину, до відповідного рішення суду. Причина, чому Податкова завдає удару по єдиному вітчизняному діючому нафтопереробному заводу (Кременчуцькому НПЗ), полягає у тому, що мережі АЗС Авіас, Укрнафта та АНП реалізують пальне значно дешевше за основних конкурентів.

У середньому варість бензину на цих заправках - на 40 копійок, а дизпалива - на 60 копійок дешевше, ніж на інших АЗС. Саме тому конкуренти руками Податкової розгорнули справжню війну проти Укрнафти. Так, раніше, 27 грудня у Житомирській і Вінницькій області частково була заблокована робота заправок Авіас, АНП та Укрнафта, а 28 грудня пальне закінчилося на декількох АЗС у Вінниці.

Порівняння цін на заправках станом на 4 січня:

Авіас, АНП та Укрнафта А-80 - 10,30; А-92 - 10,60; А-95 - 10,90; дизпаливо - 9,80

WOG и ОККО А-80 - 10,69; А-92 - 10,99; А-95 - 11,29, дизпаливо - 10,39

Лукойл А-80 - 10,50; А-92 - 10,80; А-95 - 11,10, дизпаливо - 10,20

ТНК-ВР А-80 - 10.35; А-92 - 10,79; А-95 - 11,09; дизпаливо - 10,10

Shell А-92 - 11,02; А-95 - 11,32; дизпаливо - 10,37