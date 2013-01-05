9-річна школярка, яку знайшли на сміттєвому полігоні, була згвалтована і задушена

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області.

У повідомленні зазначається, що 3 січня в одному із сміттєвих контейнерів міста було виявлено тіло 9-річної дитини з множинними тілесними ушкодженнями в області шиї і статевих органів. Згідно з висновками судово-медичної експертизи, смерть дівчинки наступила в результаті асфіксії (задушення).

Злочин кваліфікований як умисне вбивство і згвалтування малолітньої. Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження відкрите за ч.2 ст. 115, ч.4. ст. 152 КК України. Максимальна санкція, передбачена за скоєння цього злочину, - довічне позбавлення волі.

Розслідування проводять органи міліції. Вживаються заходи з встановлення і затримання підозрюваного. Прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим слідством. Хід слідства перебуває на контролі прокурора області.

На цю тему: Знайдено зґвалтовану та вбиту 14-річну школярку

У прокуратурі також повідомили, що загибла дівчинка була ученицею 4-го класу однієї із загальноосвітніх шкіл Горловки. Виховувалася у благополучній сім'ї, жила разом з батьком, мачухою, братом і двома бабусями.

Правоохоронцями було встановлено, що 2 січня невідомий вивів дівчинку з двору, де вона грала з дітьми.

Як повідомляв УНІАН, 2 січня близько 18-ї години до Центрально-Міського райвідділу міліції Горловки звернулися батьки 9-річної дівчинки, яка повідомили про зникнення дитини. За їх словами, дівчинка гуляла біля будинку, в якому проживає родина, а потім пішла у невідомому напрямі.

Як встановила міліція, дівчинка гуляла біля будинку № 47 по вул. Горького і близько 15.30 пішла з невідомим чоловіком у бік вул. Комсомольської. Невідомому чоловікові на вигляд 60 років, ріст 170 см, волосся сиве, довге, був одягнений у куртку коричнево-помаранчевого кольору, кепку помаранчевого кольору.

Учора, 3 січня, близько 19.00 тіло дівчинки було виявлене на одному із сміттєвих полігонів у Калінінському районі Горловки.