Харків позбавляють дешевого бензину

Представники державного органу заборонили торгівлю 3-ма видами бензину, залишивши в продажі лише дизельне паливо, повідомляє кореспондент ТСН. Перевірка на АЗС триває з 15:00 п'ятниці, 4 січня, до глибокої ночі – вже суботи, 5 січня. Податківці завітали на об'єкт із документами, котрі містять претензії до якості палива. Йдеться про нібито вміст у бензині шкідливих домішок, а також буцімто відсутність у продавця належних сертифікатів якості.

Аргументи представників мережі ANP працівниками податкової міліції до уваги не беруться. Натомість продавцям було продемонстровано рішення суду, згідно з яким бензин має бути заарештований. У документі йдеться про 50 тонн палива. На цей час триває відкачування пального з резервуарів АЗС у бензовози. Ними бензин мають вивезти з території заправки до місця тимчасового зберігання. Атаки податкової на заправках ANP, "Авіас" і "Укрнафта" синхронно відбуваються одразу в кількох областях України. Експерти ринку припускають, що в такий спосіб конкуренти намагаються знищити продавців якісного та дешевого пального українського виробництва – з Кременчуцького НПЗ.

Станом на 4 січня вартість літра бензину А-95 на згаданих мережах становила 10,90 грн, тоді як у конкурентів ціна була значно вищою: 11,29 грн (мережі WOG і ОККО), 11,10 (Лукойл), 11,09 (ТНК-ВР) і 11,32 (Shell). Подібне співвідношення характерне і для інших типів бензину. Зокрема, 80-й бензин на АЗС WOG і ОККО продається по 10,69 грн, "Лукойлі" - 10,50 грн, тоді як на заправках ANP, "Авіас" і "Укрнафта" його можна придбати по 10,30 грн.