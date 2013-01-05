Азаров: якщо ми змогли провести Євро-2012, то дитяче Євробачення проведемо

Про це він заявив під час зустрічі з переможницею міжнародного пісенного конкурсу «Дитяче Євробачення-2012» Настею Петрик, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

За його словами, після перемоги на дитячому Євробаченні-2012 Н.Петрик наступний конкурс повинна прийняти саме Україна. Відповідна заявка буде розглянута до кінця січня поточного року.

М.Азаров зазначив, що пропонує створити Громадську раду, яка б займалася питаннями підготовки до проведення конкурсу за підтримки держави. При цьому він звернувся до відомої української дизайнерки Діани Дорожкіної, яка була присутня на зустрічі разом з Настею, з проханням подати пропозиції щодо складу Ради, а також подумати над залученням до організації проведення конкурсу меценатів.

«Безумовно, держава підтримуватиме проведення в Україні дитячого Євробачення, але разом з цим, було б дуже добре запросити до цього процесу меценатів, творчу інтелігенцію, людей, які фінансово можуть допомогти організувати конкурс на високому рівні», - заявив прем’єр-міністр.

Він зазначив, що уряд готовий уже через пару тижнів розглянути пропозиції з проведення в Києві міжнародного дитячого конкурсу і прийняти відповідне рішення. «Ми розглянемо ці пропозиції на засіданні уряду і приймемо рішення. Ми визначимося з тим, що потрібно від держави, і будемо проводити. Якщо ми зуміли провести чемпіонат світу (насправді Європи. - УНІАН) з футболу Євро-2012, то дитяче Євробачення-2013 – ми теж зуміємо», - наголосив М.Азаров.

«Українці - дуже пісенна нація. Наше завдання підтримати, допомогти, створити умови для розвитку талантів», - вважає глава уряду.

Прем’єр-міністр від імені Уряду подякував Д.Дорожкіній, яка весь цей час допомагала сестрам Петрик костюмами, за величезну підтримку молодих талантів. «Приклад такого ставлення, допомоги та меценатства потребує оцінки з боку Уряду і широкого поширення в Україні. Хотілося, щоб у нашій країні було більше людей, які б допомагали талантам, а ми, в свою чергу, готові це підтримувати», - додав М.Азаров.