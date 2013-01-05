8-річному хлопчинку петарда відірвала палець

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у селі Стецьківка Сумського району Сумської області через необережне поводження з піротехнічними виробами 8-річна дитина отримала важку травму.

З’ясувалося, що хлопець придбав петарди на одному з ринків м. Суми та вирішив випробувати їх вдома. Не знаючи правил безпеки, він запалив одну з них та затиснув у руці. Внаслідок вибуху дитині відірвало палець лівої руки. Постраждалого госпіталізували до Сумської обласної дитячої клінічної лікарні.