Рятувальники пояснять, що робити, якщо людина провалилася під кригу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держслужби.

"Рятувальники вкотре звертаються до всіх громадян: будьте вкрай обережні під час перебування на кризі. Кожен рибалка повинен мати основні засоби самостійного порятунку та бути обізнаним з правилами поводження на льоду. Просимо вас відповідально ставитись до власного життя та здоров'я", - йдеться у повідомленні.

У Держслужбі також повідомили, що сьогодні Головне територіальне управління МНС у Київській області проводить рейдову перевірку дотримання рибалками правил поведінки на кризі на водоймищах у Вишгородському районі.

Під час заходу рятувальники ознайомлять громадян з основами безпечної поведінки, правилами надання першої медичної допомоги, а також пояснять, що робити, якщо людина провалилася під кригу.