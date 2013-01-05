Невідомі від імені КРУ збирають інформацію про підприємства

Як повідомляє сайт Держфінінспекції в Запорізькій області, за даними начальника відділу організаційної роботи обласної Держфінінспекції Оксани Баглай, «невстановлені особи від імені Головного контрольно-ревізійного управління України на підроблених бланках Головного контрольно-ревізійного управління направляли підприємствам, установам і організаціям запити про надання інформації, відповіді на які необхідно було надсилати на адресу електронної пошти нібито КРУ».

На даний момент повної інформації про кількість таких запитів немає.

Держфінінспекція в Запорізькій області звертається до юридичних осіб регіону з проханням у разі виявлення таких випадків негайно повідомляти про них у Держфінінспекцію в Запорізькій області і нагадує, що з жовтня 2011 року Головне контрольно-ревізійне управління України реорганізоване в Державну фінансову інспекцію України, відповідно, має нові форми бланків, на яких друкуються листи Держфінінспекції та її територіальних органів, тобто всі запити від імені КРУ є спробою незаконного збору інформації.