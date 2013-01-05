У Криму оголосили штормове попередження

Кримське управління Держслужби з надзвичайних ситуацій оголосило штормове попередження на півострові на сьогодні через можливе погіршення погоди.

Як повідомляє прес-служба відомства, 5 січня в Криму місцями очікується налипання мокрого снігу і вітер швидкістю до 20 м/с. ”Можливе виникнення надзвичайних ситуацій, пов`язаних із порушенням у роботі транспорту, обривами ліній електропередач, падінням дерев і слабо закріплених конструкцій”, - говориться в прес-релізі. Рятувальники просять кримчан дотримуватися основних правил безпеки.

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