У Криму оголосили штормове попередження
11:51, 05 січня 2013Суспільство
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Кримське управління Держслужби з надзвичайних ситуацій оголосило штормове попередження на півострові на сьогодні через можливе погіршення погоди.
Сніг дійшов до Криму
Як повідомляє прес-служба відомства, 5 січня в Криму місцями очікується налипання мокрого снігу і вітер швидкістю до 20 м/с.
”Можливе виникнення надзвичайних ситуацій, пов`язаних із порушенням у роботі транспорту, обривами ліній електропередач, падінням дерев і слабо закріплених конструкцій”, - говориться в прес-релізі.
Рятувальники просять кримчан дотримуватися основних правил безпеки.
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