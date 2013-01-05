Силовики і гірники радились, як оперативно з‘ясувати причини вибуху на шахті
Прокурор Донецької області провів на шахті «Комсомолець Донбасу» виїзну нараду.
Прокурор Донецької області Володимир Вишинський провів на шахті «Комсомолець Донбасу» (ДПЕК, Кіровське) ), де 3 січня стався викид метану, виїзну оперативну нараду зі співробітниками правоохоронних органів, працівниками підприємства, членами спеціальної комісії з питань розслідування причин аварії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, під час наради обговорювався план невідкладних дій для об`єктивного встановлення причин трагедії.
Прокурор області доручив проведення слідства слідчому підрозділу ГУМВС України в Донецькій області.
Як повідомлялося, 3 січня о 5.08 на підприємстві «ДПЕК «Шахта «Комсомолець Донбасу» (м. Кіровське, Донецька область) на горизонті 810 м стався спонтанний викид метану без займання. На аварійній дільниці працювали четверо гірників. Один із них за допомогою саморятувальника самостійно вийшов із зони аварії. В результаті пошуково-рятувальних робіт 3 січня було знайдено тіло одного загиблого гірника.
Пошуки двох гірників, які потрапили під завал, тривають. Станом на 14.00 5 січня рятувальникам залишилося зачистити 14 м завалу загальною протяжністю до 56 м.
Факт аварії занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей) Кримінального кодексу України.