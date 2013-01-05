Силовики і гірники радились, як оперативно з‘ясувати причини вибуху на шахті

Прокурор Донецької області Володимир Вишинський провів на шахті «Комсомолець Донбасу» (ДПЕК, Кіровське) ), де 3 січня стався викид метану, виїзну оперативну нараду зі співробітниками правоохоронних органів, працівниками підприємства, членами спеціальної комісії з питань розслідування причин аварії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, під час наради обговорювався план невідкладних дій для об`єктивного встановлення причин трагедії.

Прокурор області доручив проведення слідства слідчому підрозділу ГУМВС України в Донецькій області.

Як повідомлялося, 3 січня о 5.08 на підприємстві «ДПЕК «Шахта «Комсомолець Донбасу» (м. Кіровське, Донецька область) на горизонті 810 м стався спонтанний викид метану без займання. На аварійній дільниці працювали четверо гірників. Один із них за допомогою саморятувальника самостійно вийшов із зони аварії. В результаті пошуково-рятувальних робіт 3 січня було знайдено тіло одного загиблого гірника.

Пошуки двох гірників, які потрапили під завал, тривають. Станом на 14.00 5 січня рятувальникам залишилося зачистити 14 м завалу загальною протяжністю до 56 м.

Факт аварії занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей) Кримінального кодексу України.