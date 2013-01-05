ДТЕК: на шахті «Комсомолець Донбасу» вдалося уникнути вибуху

00:01, 05 січня 2013
Суспільство
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У Донецькій області на шахті «Комсомолець Донбасу» (ДТЕК, м. Кіровське) під час аварії 3 січня вдалося уникнути вибуху завдяки сучасному устаткуванню.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ДТЕК.

У повідомленні наголошується, що, за попередніми даними, завдяки оснащенню шахти сучасним устаткуванням, при викиді метану 3 січня спрацював автоматичний захист зняття напруги на аварійній ділянці, що дозволило уникнути вибуху.

Цей захист було встановлено в рамках інвестиційних заходів з підвищення безпеки праці на шахті. Інвестиції в охорону праці і промислову безпеку на підприємстві, за оперативними даними, зросли у 2012 році порівняно з 2011 роком на 23,7% - до 47 млн грн.

Система управління охороною праці на шахті «Комсомолець Донбасу» сертифікована в 2009 році на відповідність вимогам міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007, наголосили у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, на шахті «Комсомолець Донбасу» (ДТЕК, м. Кіровське) вранці 3 січня 2013 р. під час підготовчих робіт конвеєрного штреку лави виникло газодинамічне явище з відвалом породи без подальшого горіння.

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У момент події під землею працювали 300 чоловік, з них на аварійній ділянці - 4 людини. Один гірник вибрався самостійно, тіло одного шахтаря знайшли рятувальники. Пошуки двох гірників, які опинилися під завалом, продовжуються.

На шахті «Комсомолець Донбасу» призупинено роботу забоїв для перевірки заходів дегазації і ступеня небезпеки пластів щодо раптових викидів вугілля і газу.

Факт аварії занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією ч.2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей) Кримінального кодексу України. Слідство проводять органи міліції. Кіровська міжрайонна прокуратура здійснює процесуальне керівництво розслідуванням.

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