На донецькій шахті знайшли тіла двох загиблих гірників

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«О 19.45 та о 21.30 5 січня у м. Кіровське на шахті «Комсомолець Донбасу» знайдено і вивільнено з-під завалу тіла 2 загиблих гірників, які 3 січня на горизонті 810 м були захоплені завалом гірничої маси. Тіла загиблих піднято на поверхню. Пошуково-рятувальні роботи завершено», - йдеться в повідомленні.

Всього на аварійній ділянці того дня працювали 4 гірників (з них один самостійно піднявся на поверхню та 3 гірника загинуло).

До пошуково-рятувальних робіт залучалися рятувальники Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля. На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС у Донецькій області.