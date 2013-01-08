В Україні грип вже «підкосив» півтора мільйона дітей

З початку епідеміологічного сезону кількість українських дітей до 17 років, які захворіли на грип та ГРВІ, становить 1 млн 586 тис. 882 особи.

Лише протягом останнього тижня минулого року на грип та ГРВІ захворіли 111 тис. 440 дітей, що становить 65,8 % від загальної кількості хворих, повідомили у прес-службі Державної СЕС.

З початку епідеміологічного сезону на грип та ГРВІ загалом захворіли 2,3 млн українців.

Нагадаємо, що в Україні лабораторно підтвердили випадок свинячого грипу. Лікарі рекомендують хворим не відмовлятися від шпиталізації. Кажуть, H1N1 - так званий пандемічний грип - краще лікується в стаціонарних умовах. Він небезпечний своїми ускладненнями, а саме пневмонією, від якої можна померти, повідомляє ТСН.

Свинячий грип - один із тих вірусів, які викликають важке ускладнення - пневмонію. У 2009 році саме від неї помирали десятки українців. Лікарі тоді були безсилі. Переживши пандемію і паніку 3 роки тому, українці і досі не можуть відрізнити грип сезонний від свинячого.

Грип свинячий вражає молодих і людей середнього віку - до 50 років , це працездатне відносно здорове населення, яке звикло застуду і температуру переносити на ногах. У цьому і головна небезпека.

У пневмонію свинячий грип може перерости на 5-6-й день. Різновид запалення легенів, що провокує H1N1, погано лікується - потрібна реанімація, штучна вентиляція легенів і ударна доза антибіотиків.