У Донецьку пограбували офіс газети «Сегодня»

Як повідомляє прес-служба Донецького міського управління Головного управління МВС України в Донецькій області, сьогодні о 12.00 в Калінінський райвідділ міліції м. Донецька надійшло повідомлення про те, що з приміщення редакції газети «Сегодня», що розташована за адресою: пр. Ілліча, 89, невідомі викрали майно.

Співробітники редакції вказали, що, вийшовши на роботу після вихідних днів, виявили, що з офісу викрадено два ноутбуки, фотоапарат, а також інше майно.

На місце події була направлена слідчо-оперативна група.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище». В рамках провадження проводяться заходи зі встановлення підозрюваних.