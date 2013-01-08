«Експрес» не хоче мати справу з міліцією і віддасть жучок європейським експертам

Про це йдеться в офіційній заяві редакції газети, розміщеній на інтернет-сайті видання.

Як зазначено в заяві, до такого кроку журналістів підштовхнула поведінка правоохоронців під час понад шестигодинних слідчих дій, які вчора до півночі відбувалися у квартирі журналіста.

"Ми бачимо, що офіційні органи лише імітують розслідування. Окрім того, у нас немає впевненості у тому , що йдучи назустріч міліції, ми, у кінцевому випадку, не допоможемо їй лише повернути підслуховуючий пристрій тим, хто його незаконно встановлював», - зазначають автори заяви.

Журналісти зявляють, що «на цей момент усе зрозуміло: у приватне і професійне життя нашого журналіста відбулося незаконне втручання. Мотиви теж очевидні - це спроба встановити контроль над журналістом-розслідувачем, автором ряду резонасних статей, які стосуються зловживань найвищих посадових осіб країни, міліцейських чиновників і т.д. Це не можна трактувати по-іншому як тиск на журналіста, на газету».

Редакція також заявляє, що ухвалила рішення передати пристрій, виявлений у квартирі журналіста, незалежним експертам у Європі для проведення неупередженої міжнародної експертизи.

«Ми також залучаємо за кошт редакції колишніх професійних правоохоронців, яким довіряємо, для проведення окремого розслідування факту негласного проникнення у квартиру нашого журналіста», - говориться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня у Галицький райвідділ Львівського міського управління міліції звернувся журналіст львівської газети “Експрес” із заявою про виявлення в його приватному помешканні пристрою для негласного зняття інформації. Пристрій був зашитий у домашній одяг.

За даними газети, Т. Зозулінський переконаний, що негласне проникнення у його квартиру та встановлення пристрою для негласного зняття інформації прямо пов’язане із його професійною діяльністю, зокрема, підготовкою до друку відділом розслідування газети “Експрес” ряду резонансних розслідувань.

Як повідомили у відділі зв’язків з громадськістю головного управліня МВС України у Львівській області 8 січня, “сьогодні буде відповідним чином проведено вилучення пристрою, який виявив у себе в помешканні журналіст львівського видання, на це вже є санкція суду. Пристрій буде передано для проведення експертизи. Висновків будь-яких незалежних експертиз щодо виявленого в нього пристрою – журналіст працівникам міліції не надавав.”

У ВГЗ також повідомили, що за фактом умисного перешкоджання професійній діяльності журналіста Галицьким міськрайвідділом міліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 КК України — умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Розпочато досудове розслідування, хід якого перебуває на контролі органів прокуратури міста Львова.

Водночас 8 січня газета «Експрес» повідомила, що слідчі дії за заявою журналіста проводились у його квартирі 7 січня протягом майже 6 годин. При цьому пристрої негласного зняття інформації міліціонери шукали за допомогою «викрутки, ліхтарика та ножа», не використовуючи при цьому ніякого спеціального обладнання для швидкого виявлення радіоелектронних пристроїв.