Головне за день: огляд топ-новин

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Цього тижня Верховна Рада працюватиме у пленарному режимі

9 січня відбудеться засідання Погоджувальної ради. 10 та 11 січня Верховна Рада працюватиме у пленарному режимі. До того ж , 11січня триватиме година запитань до уряду.

Патріарх Філарет: Митний союз – це затягування України в нову імперію

Філарет сказав, що УПЦ КП виступає проти вступу України до Митного союзу Росії, Білорусі й Казахстану.

В Україні грип вже «підкосив» півтора мільйона дітей

З початку епідеміологічного сезону кількість українських дітей до 17 років, які захворіли на грип та ГРВІ, становить 1 млн 586 тис. 882 особи.

Мессі учетверте став володарем «Золотого м'яча»

Аргентинський нападаючий іспанської ”Барселони” Ліонель Мессі вчетверте поспіль названий Міжнародною федерацією футболу (ФІФА) кращим гравцем планети за підсумками року.

Тимошенко побоюється, що їй у косметику додають отруту - ДПтСУ спростовує

На ім’я начальника Качанівської виправної колонії (№54) від засудженої Ю.Тимошенко надійшла чергова заява про загрозу її здоров’ю і життю під час перебування в ЦКЛ «Укрзалізниці». Зокрема у заяві вказано, що до миючих засобів та косметичних препаратів нібито сторонніми особами могли бути додані отруйні речовини.

Справу проти Мельниченка відправили на дорозслідування

Генеральна прокуратура України скасувала обвинувальний висновок у кримінальній справі проти екс-майора Управління Державної охорони Миколи Мельниченка, підозрюваного в розголошенні державної таємниці, і поновила досудове слідство, передавши справу СБУ, у провадженні якої вона перебувала раніше.

Завтра в Україні - мороз та хуртовини

9 січня, на сході України, в Криму та Приазов`ї очікуються хуртовини, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

У Києві на Андріївському узвозі горів будинок Булгакова

Пожежні у вівторок погасили полум'я в двоповерховій будівлі на Андріївському узвозі - в історичному центрі Києва

Тимошенко не співпрацюватиме зі слідством і відмовляється повернутись в палату

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка перебуває у стаціонарі ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові, розпочала акцію громадянської непокори: відмовляється співпрацювати зі слідчими, повертатися у свою палату і припиняє курс лікування.

Померла посол України на Кубі

За інформаією ЗМІ, Тетяна Саєнко останнім часом тяжко хворіла.