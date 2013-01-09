У Севастополі встановлять величезний церковний дзвін

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам у Севастополі під час проведення Різдвяних заходів благочинний Севастопольського округу протоієрей Сергій Халюта. За словами священика, дзвін буде виготовлений завдяки підтримці міської державної адміністрації, меценатам, жителям міста, і це буде «найбільший дзвін в Криму, і на ньому будуть висічені слова про те, що цей дзвін відлитий на честь 1025-річчя Хрещення Русі. Відлито вдячними нащадками святого рівноапостольного князя Володимира».

Планується, що дзвін буде відлито на одному із заводів міста Донецька, а встановлять його до 28 червня поточного року, до Дня рівноапостольного князя Володимира.

Свято-Володимирський собор розташований на території Національного заповідника «Херсонес Таврійський».