Станція метро "Політехнічний інститут" працює тільки на вихід

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

На період ремонтних робіт станція закриватиметься на вхід у робочі дні з 07 год. 50 хв. до 10 год. 30 хв. Київський метрополітен змушений вдатися до цього заходу, щоб вивезти пасажирів з платформи станції на поверхню двома працюючими ескалаторами через великий пасажиропотік у ранкові години «пік». У вихідні дні режим роботи станції не зміниться.

Як повідомили у КП «Київський метрополітен», на всіх станціях метрополітену вже розміщені оголошення, а також передбачене оповіщення пасажирів про зміни в режимі роботи станції «Політехнічний інститут».

КП «Київський метрополітен» перепрошує за тимчасові незручності та закликає пасажирів ставитися з розумінням до введених обмежень і дотримуватись громадського порядку та правил користування метрополітеном.