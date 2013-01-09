На київських вулицях за день травмувалося більше 100 людей

Внаслідок ожеледиці в столиці протягом 8 січня травмувалася 101 особа.

Про це повідомила прес-служба Департаменту охорони здоров'я Київської міськадміністрації. Згідно з інформацією, серед постраждалих було 9 дітей. Через отримані травми госпіталізації потребували 14 осіб – 10 дорослих та 4 дитини. Окрім того, відповідно до повідомлення, було зафіксовано 2 випадки переохолодження. Українська правда

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