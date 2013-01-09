На київських вулицях за день травмувалося більше 100 людей

21:25, 09 січня 2013
Суспільство
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Внаслідок ожеледиці в столиці протягом 8 січня травмувалася 101 особа.

Жінки проходять повз лід, збитий з тротуару, на території одного з ринків у Києві. 21 січня

Про це повідомила прес-служба Департаменту охорони здоров'я Київської міськадміністрації.

Згідно з інформацією, серед постраждалих було 9 дітей.

Через отримані травми госпіталізації потребували 14 осіб – 10 дорослих та 4 дитини.

Окрім того, відповідно до повідомлення, було зафіксовано 2 випадки переохолодження.

Українська правда

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