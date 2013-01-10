У Севастополі скоєно збройний напад на продуктовий магазин

Про це УНІАН повідомили у секторі зв'язків із громадськістю управління МВС України в Севастополі.

Згідно з повідомленням міліції, вночі до магазину зайшли двоє молодих людей. Один із них вибирав товар, а другий попрямував до продавця і попросив показати пиво. Цікавився терміном придатності, виробниками. Коли продавець побачила, що один із хлопців намагається забрати гроші з каси, і спробувала йому перешкодити, другий хлопець зупинив її. Погрожуючи пістолетом, він примусив продавця зайти до підсобного приміщення і віддати йому гроші. Забравши близько 1,5 тис. грн, мобільний телефон продавця і кілька шоколадок, зловмисники вибігли з магазина.

Вибігши на вулицю за зловмисниками, продавець описала прикмети нападників наряду міліції, що проходив поряд, і показала, куди втекли злодії.

За кілька хвилин міліціонери затримали одного з грабіжників і доставили його до Гагарінського райвідділу міліції. Ним виявився 23-річний раніше судимий за грабіж житель Первомайського району Криму. У зловмисника було вилучено пневматичний пістолет, а також гроші та мобільний телефон, які він зі своїм поплічником забрали у продавця.

Другого зловмисника співробітники міліції затримали наступного дня. Ним виявився 21-річний безробітний севастополець.

За цим фактом почато кримінальне провадження. Дії зловмисників кваліфікуються за ч.2. ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.