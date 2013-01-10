Прокуратура змусила університет відмінити плату за перездачу контрольних

У Тернопільському національному економічному університеті запевняють, що студенти тепер зможуть перездавати ректорські контрольні безоплатно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на зустрічі зі студентами заявив виконуючий обов’язки ректора вузу Андрій Крисоватий.

На тему: Студенти протестують проти плати за перездачу контрольних

«Прокуратура зобов’язала нас внести уточнення до рішення «Про проведення поточного, підсумкового та семестрового контролю та внесення його результатів в автоматизовану інформаційну систему». Пояснюю, що перездати ректорську контрольну можна безкоштовно – до початку сесії. За бажанням студент може позайматись із викладачем індивідуально, за таку консультацію уже доведеться платити», – сказав А. Крисоватий.

При цьому він додав, що після змін, внесених сьогодні, 10 січня, до прийнятого Вченою радою вузу рішення, студенти також матимуть можливість відвідати загальну консультацію, яка буде безкоштовною.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня 2012 року в Тернополі понад 100 студентів економічного університету протестувало проти запровадженої плати за перездачу ректорських контрольних. Рішенням Вченої ради університету від 22 грудня 2012 року передбачалося запровадження додаткових платних консультацій 140 грн за двогодинну консультацію викладача з предмету, контрольну з якого не було успішно здано.

Вартість консультації, за словами А. Крисоватого, була розрахована на основі калькуляції, затвердженої Міністерством освіти і науки.

При цьому протестуючі нарікали, що новація не лише змусить студентів вузу витрачати додаткові гроші на консультації, а й також зменшить кількість студентів, які отримують стипендію, адже якщо не платити за консультацію і залишати академзаборгованість, стипендія автоматично втрачається.

А. Крисоватий рішення Вченої ради назвав вимушеним кроком, тому що рівень знань студентів порівняно з попередніми роками істотно погіршився і чимало з них довелося б відрахувати з вузу за нездані контрольні. Аби виправити ситуацію і було запроваджено плату за консультацію.

На початку січня прокуратура Тернополя зобов’язала керівництво ТНЕУ усунути порушення освітнього законодавства, а саме – наявності в організаційно-розпорядчих документах університету додаткових умов щодо можливості отримання студентами дозволу на перездачу підсумкових контрольних заходів, зокрема, ректорської контрольної роботи.