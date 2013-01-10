Азарова непокоїть збереження національної пам'яті

Про це повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Зокрема, під час зустрічі обговорено питання з підготовки до відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі, фінансової підтримки наукового історико-філологічного журналу «Київська старовина», а також забезпечення реального захисту охорони історичних пам’ятників. «Все, що відбувається з охороною історичних пам’ятників - воно мене особливо хвилює. Забезпечити реальний захист охорони історичних пам’ятників, не допустити їх руйнування, наш святий обов’язок», - сказав М.Азаров.

Прем’єр-міністр наголосив на підтримці з боку Уряду збереження культурного та історичного надбання нашої держави.

Він нагадав, що протягом останнього часу Уряд надає фінансову підтримку на відновлення та реконструкцію визначних архітектурних пам’яток, зокрема культових споруд, серед яких і Успенський собор Києво-Печерської Лаври.

Під час діалогу було також наголошено на важливості донесення до громадян історичних фактів без викривлень, на базі документальних матеріалів.

М.Азаров вказав на необхідність популяризації історичних знань у ЗМІ, зокрема по телебаченню.

Йшлося також про активізацію наукової діяльності Інституту національної пам'яті.

Крім того, співбесідники висловилися за доцільність проведення Року історії в Україні.