Депутати просять Генпрокуратуру скасувати рішення про Гостинний двір
11:40, 11 січня 2013Суспільство
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Група народних депутатів України звернулися до Віктора Пшонки щодо скасування рішення Київради про Гостинний двір.
Даний депутатський запит був зачитаний головою Верховної Ради
Група народних депутатів України, серед яких Віталій Кличко, Ірина Геращенко (фракція “УДАР”), звернулися з депутатським запитом до генерального прокурора України Віктора Пшонки щодо скасування “незаконного рішення Київської міської ради про передачу ПАТ “Укрреставрація” земельної ділянки, на якій розташований Гостинний двір, і забудову торговельно-офісного центру”.
Даний депутатський запит був зачитаний головою Верховної Ради України Володимиром Рибаком на засіданні парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні уперше у новообраному парламенті зачитуються депутатські запити.
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