Депутати просять Генпрокуратуру скасувати рішення про Гостинний двір

Група народних депутатів України, серед яких Віталій Кличко, Ірина Геращенко (фракція “УДАР”), звернулися з депутатським запитом до генерального прокурора України Віктора Пшонки щодо скасування “незаконного рішення Київської міської ради про передачу ПАТ “Укрреставрація” земельної ділянки, на якій розташований Гостинний двір, і забудову торговельно-офісного центру”.

Даний депутатський запит був зачитаний головою Верховної Ради України Володимиром Рибаком на засіданні парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні уперше у новообраному парламенті зачитуються депутатські запити.