Краснодонвугілля виплатить родинам загиблих гірників більше мільйона гривень

Відкрите акціонерне товариство «Краснодонвугілля» виплатить родинам загиблих гірників шахти імені 50-річчя СРСР більш як 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВАТ «Краснодонвугілля», про це заявив генеральний директор ВАТ «Краснодонвугілля» Олександр ВОВК.

За його словами, «адміністрація і трудовий колектив «Краснодонвугілля» глибоко сумують з приводу трагічної загибелі своїх колег. Наш обов’язок – підтримати постраждалих шахтарів і родини загиблих. Компанією буде зроблено все можливе для їх підтримки, вжито всіх необхідних соціальних заходів».

О.ВОВК наголосив, що «крім виплат від Фонду страхування від нещасних випадків, компанія «Краснодонвугілля», у свою чергу, виділить кожній сім`ї не менш як 200 тис. грн., а загалом більш як мільйон гривень родинам загиблих гірників. Додаткову матеріальну допомогу буде надано «Краснодонвугілля» також постраждалим шахтарям», - сказав генеральний директор ВАТ «Краснодонвугілля».

Як повідомлялося, 28 жовтня о 14.57 в шахтоуправлінні імені 50-річчя СРСР ВАТ «Краснодонвугілля» стався обвал породи.

В аварію потрапили вісім гірників, четверо з яких опинилися в активній зоні завалу і були смертельно травмовані. У даний час на поверхню піднято тіло одного гірника, роботи з діставання з-під завалу інших постраждалих тривають.

Четверо гірників вийшли з-під обвалу самостійно. Двоє з них дістали травми різного ступеня тяжкості, і в даний час перебувають у міській лікарні Краснодону.

До рятувальних робіт залучено шість відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міністерства вугільної промисловості України.

Причини обвалу порід покрівлі розслідуються спеціальною комісією, до роботи якої залучено експертів трьох провідних українських наукових інститутів, які займаються питаннями гірської механіки.

*** ВАТ «Краснодонвугілля» є однією з найбільших вугільних компаній України з видобутку і збагачення коксівного вугілля, марок «Ж» і «К». До складу «Краснодонвугілля» входить 7 шахт і шахтоуправлінь, 2 збагачувальних фабрики, а також сервісні підрозділи. У компанії працює 20 тис. людей.

Більш як 99% акцій ВАТ «Краснодонвугілля» належать ВАТ «Авдіївський коксохімічний завод».