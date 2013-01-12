Азаров: щодо всіх перспективних споруд Києва будуть рішення найближчим часом

У цьому запевнив Прем'єр-міністр Микола Азаров, відповідаючи на запитання користувача соціальної мережі Фейсбук.

«Усі ті об'єкти, які будувалися в 2012 році і намічені до пуску в 2013 році, не будуть заморожені, а будуть завершені», - підкреслив він.

М.Азаров повідомив, що нещодавно відбулася нарада за участю віце-прем'єр-міністра з питань регіональної політики та голови Київської міськдержадміністрації, на якій розглянуті всі перспективні будівництва у Києві на 2013 рік. «Зараз усі вони перебувають на опрацюванні. Рішення по них будуть прийняті найближчим часом. Але ми не змінили своєї політики розвитку Києва, і будемо твердо дотримуватися цієї політики», - акцентував прем'єр.