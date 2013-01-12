На Рівненщині 23-річний хуліган сп'яну «замінував» сільську школу
12:49, 12 січня 2013Суспільство
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У Рівненській області 23-річний хуліган повідомив, що в селі Обарові Рівненського району в приміщенні загальноосвітньої школи закладено вибухівку.
23-річний безробітній місцевий житель "замінував" сільську школу
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.
Зокрема, як йдеться в повідомленні, вчора, 11 січня, у місті Рівному до міліції по спецлінії “102” зателефонував невідомий і повідомив, що в селі Обарові Рівненського району в приміщенні загальноосвітньої школи закладено вибухівку.
Під час обстеження будівлі евакуація не проводилася. Вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.
Встановлено, що це безпідставне повідомлення, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з хуліганських спонукань, зробив 23-річний безробітній місцевий житель.
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