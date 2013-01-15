Спійманого на хабарі начальника Держфінінспекції з міліції викупила мама

Як повідомили УНІАН в ІТТ, «В.Малеха звільнено 14 січня на підставі рішення місцевого суду Орджонікідзевського району Запоріжжя від 11 січня й надання підтвердження сплати суми застави – 1 млн 491 тис. грн».

За словами представників установи, суму застави за В.Малеха внесла його мати.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня під час спецоперації УБОЗ ГУ МВС України в Запорізькій області та прокуратури Запорізької області начальника Державної фінансової інспекції в Запорізькій області В.Малеха було затримано за вимагання й отримання хабара: чиновника затримали на місці злочину – безпосередньо після отримання ним від директора місцевого ТОВ у ресторані на виїзді із Запоріжжя 52 тис. грн – другої частини хабара, який він вимагав як плату за забезпечення складання Держфінінспекцією в Запорізькій області акту перевірки без внесення до нього даних про фінансові порушення.

Справу стосовно В.Малеха зареєстровано в реєстрі з кваліфікацією за ч. 3 ст. 368 КК України – «Отримання хабара посадовцем, який займає особливо відповідальне становище».

11 січня місцевий суд Орджонікідзевського району Запоріжжя, розглянувши питання про обрання запобіжного заходу для В.Малеха, відповідно до вимог нового КПК, запропонував підслідному як запобіжний захід внесення застави, або тримання під вартою на період проведення досудового слідства. В ході судового засідання ні підслідний, ні його адвокат про бажання внести заставу не заявили у зв'язку з чим після судового засідання В.Малех був повернений до ІТТ Запоріжжя.