МВС думає, що київські банки грабують наркомани

Співробітники міліції не виключають, що до пограбування київських банків можуть бути причетні наркозалежні люди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві заявив виконуючий обов’язки міністра внутрішніх справ України Михайло КОРНІЄНКО, відповідаючи на питання журналістів,

«Нам думається, що це роблять наркомани, скоріш за все, у яких починається «ломка» або закінчуються гроші, тоді вони вже йдуть і скоюють ці злочини. Коли розкриємо, подивимось», - сказав М.КОРНІЄНКО.

Відповідаючи на одне з уточнюючих питань, він зазначив, що поки важко сказати, чи всі пограбування скоювало одне злочинне угрупування.

«Але у нас по цим пограбуванням є деякі зачіпки, і ми сподіваємось, що ці злочини будуть розкриті», - сказав М.КОРНІЄНКО, додавши при цьому, що слідчо-оперативну групу очолює заступник міністра Микола КУПЯНСЬКИЙ, «який знаходитиметься в Києві доти, доки ці злочини не будуть розкриті».

Як повідомляв УНІАН, у столиці цього року було скоєно сім пограбувань відділень банків.

За даними Державної служби охорони МВС України, з початку цього року в Україні було скоєно 62 напади на банківські та фінансові установи.