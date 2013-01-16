Політолог: наші сировинні корпорації з задоволенням перепродадуться

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Єрмолаєв сказав на засіданні круглого столу на тему: «Стратегічні і тактичні завдання економічної дипломатії та проблеми професійної підготовки кадрів».

За словами А.Єрмолаєва, на сьогодні в державі є чинний документ щодо стратегії національної безпеки, в якому визначені національні інтереси, що дозволяє чіткіше сформулювати геоекономічні пріоритети в такій стратегії.

Експерт вважає, що необхідно також вийти на формування нової інфраструктури зовнішньоекономічної дипломатії, яка б поєднувала в собі зусилля МЗС, корпоративного менеджменту, структур, які забезпечують координацію великого бізнесу, а також більш активне задіяння структур, які, за його словами, виконують на сьогодні «скоріше ритуальну функцію».

«Я вважаю ключовою проблемою великий розрив між тими стратегічними пріоритетами і формулюванням завдань державної політики, які формує сьогодні державний менеджмент, і інтересами крупного сировинного бізнесу і менеджменту крупного бізнесу», - сказав А.Єрмолаєв.

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За його словами, реальний інтерес більшості груп базових експортоорієнтованих галузей пов'язаний з вигідним продажем сировини за кордоном, як правило, з низьким рівнем переробки і реінвестуванням в інші економіки.

«Скільки не молись, цей конфлікт посилюється. В чому це має віддзеркалення? В специфічних консервативних інвестиціях в політику, в політичний лобізм і в представленість цих інтересів в парламенті. Є розрив між тим, що готується як стратегії, документи, проекти рішень і тим, що реально відбувається на законодавчій площині і реалізується в якості реальної економічної політики», - сказав А.Єрмолаєв.

Він переконаний, що 2013 рік має стати переломним як у плані поставлення цих завдань, так і в плані відвертої розмови про ці проблеми і відповідних урядових ініціатив щодо відносин держави і великого приватного бізнесу, від інвестицій якого великою мірою залежить структурна реформа.

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«Розмова має бути жорсткою, оскільки пройде ще час і наші сировинні корпорації з задоволенням перепродадуться, а деякі вже це зробили, і у нас навіть не буде інструменту впливу на їх корпоративні стратегії. Розрив між корпоративними стратегіями і національною стратегію, яка залишається на папері, на сьогодні досяг критичної межі»», - наголосив А.Єрмолаєв.