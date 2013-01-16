Хюндай гарантувала усунення недоліків

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ, таке рішення було ухвалене під час спеціальної наради віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула, міністра інфраструктури Володимира Козака з керівництвом Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") і представниками компанії Hyundai Rotem, яка відбулася на початку 2013 року.

Зокрема, Hyundai Rotem має власними силами і за свій рахунок забезпечити модернізацію дахів і покрівельного устаткування усіх електропоїздів, модернізацію перемикачів напруги, модернізацію обшивки головної частини потягів, модернізацію системи життєзабезпечення за рахунок використання акумуляторних батарей більшої ємності українського виробництва.

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Крім того, Hyundai Rotem за свій рахунок забезпечить модернізацію гальмівної системи і мережі гальмівних трубопроводів, а також заміну пошкоджених віконних блоків і гальмівних колодок із застосуванням комплектів вітчизняного виробництва.

При цьому, з початку січня поїзди ІнтерСіті+ супроводжуються експлуатаційними бригадами фахівців південнокорейської компанії.

Як повідомляв УНІАН, в травні 2012 року «Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai.

Згідно з контрактом, корейська компанія бере на обслуговування електропоїзди, і упродовж 5 років виконуватиме усі гарантійні зобов'язання із забезпечення якості ремонту і експлуатації. Крім того, Hyundai Rotem підготує українських фахівців, які зможуть самостійно обслуговувати і ремонтувати швидкісні поїзди Hyundai в Україні.

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Нагадаємо, з настанням холодів почастішали затримки поїздів Hyundai у зв'язку з технічними несправностями. 20 грудня 2012 року компанія Hyundai вибачилася за незручності, яких зазнали українські пасажири під час користування швидкісними електропоїздами виробництва компанії Hyundai, і повідомила про початок робіт з ліквідації несправностей, які в першу чергу пов'язані зі складними зимовими погодними умовами.

25 грудня Президент України Віктор Янукович піддав критиці закупівлю поїздів Hyundai.