В Одесі серед ночі горів приватний будинок: загинуло троє людей

Сьогодні о 3.30 у приватному будинку в Приморському районі Одеси виникла пожежа, в результаті чого від отруєння продуктами горіння загинуло троє осіб.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, о 4.50 пожежно-рятувальними підрозділами пожежу було ліквідовано. Причина пожежі встановлюється. На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС в Одеській області.

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