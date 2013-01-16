В Одесі серед ночі горів приватний будинок: загинуло троє людей
09:09, 16 січня 2013Суспільство
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Сьогодні о 3.30 у приватному будинку в Приморському районі Одеси виникла пожежа, в результаті чого від отруєння продуктами горіння загинуло троє осіб.
В Одесі внаслідок пожежі загинуло троє осіб / Фото : stihi.ru
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, о 4.50 пожежно-рятувальними підрозділами пожежу було ліквідовано. Причина пожежі встановлюється.
На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС в Одеській області.
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