Пам`ятник Леніну перенесли на вулицю Шевченка з ініціативи православної церкви

У селищі міського типу Недригайлів, що на Сумщині, перенесли пам’ятник Володимиру Леніну: з центру селища – до Меморіалу загиблим у роки Великої Вітчизняної війни, що на вулиці Шевченка.

Як повідомили УНІАН у Недригайлівській райдержадміністрації, ініціатором перенесення пам’ятника виступила Українська православна церква Київського патріархату, а відповідне рішення було ухвалено торік на сесії Недригайлівської селищної ради. Протягом року тривали роботи з підготовки нового місця для встановлення пам’ятника.

У серпні цього року Міністерство культури та туризму України надіслало позитивний експертний висновок щодо дозволу на перенесення пам’ятника. У зв`язку з проведенням реконструкції центральної площі селища, 26 жовтня за спонсорські кошти тут було демонтовано пам’ятник Леніну та встановлено його на новому місці.

Як повідомила 26 жовтня прес-служба Комуністичної партії України, вночі в Недригайлові був вкрадений пам`ятник Леніну. Комуністи стверджують, що злочин скоїли "націоналістичні вовкулаки". На їхню думку, злочинці хотіли таким чином догодити Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ, який, відвідуючи райцентр, неодноразово висловлював незадоволення, що там стоїть пам`ятник вождеві світового пролетаріату.