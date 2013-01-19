Посадовець РДА погорів на хабарі в 10 тисяч

Правоохоронці затримали за хабарництво посадовця Кіровоградської районної державної адміністрації.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, чиновник вимагав та отримав 10 тис. грн хабара від заступника директора одного з ТОВ за підписання договору оренди земельної ділянки (площа 10 га), яка належить одній з сільських рад Кіровоградського району.

Стосовно посадовця відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).