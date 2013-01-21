Експерти розповіли, де в Україні можна купити дешеве житло

В Україні найнижча вартість житла в Кіровограді, Івано-Франківську і Сумах, найвища - в Києві, Одесі та Львові, повідомляє портал беплатних оголошень Slando.

За даними порталу, на січень середні ціни на однокімнатні квартири в Україні становлять 32,267 тис. дол., двокімнатні – 47,727 тис. дол., трикімнатні – 64,588 тис. дол., чотирикімнатні – 79,937 тис. дол.

Аналітики порталу відзначили, що менш ніж за 25 тис. дол. можна придбати «гостинку» в Кіровограді, Івано-Франківську, Сумах і Ужгороді. А ось за ціною столичної однокімнатної квартири, яка в середньому коштує майже 70 тис. дол., можна придбати будинок на побережжі в Чорногорії.

За інформацією порталу, в середньому вартість 1-кімнатної квартири в Києві становить 69,220 тис. дол., в Одесі - 48,730 тис. дол., у Львові - 41,590 тис. дол.