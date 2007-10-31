30 постраждалих від вибуху газу родин добровільно відмовилися від компенсації?
13:51, 31 жовтня 2007Суспільство
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Так каже мер Дніпропетровська
30 родин, постраждалих через вибух газу у житловому 10-поверховому будинку Дніпропетровська, відмовилися від компенсації за втрачене майно у своїх квартирах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на черговій сесії Дніпропетровської міської ради повідомив мер міста Іван КУЛІЧЕНКО.
За його словами, ці родини не потребують компенсації, оскільки їх майно не пошкоджено.
І.КУЛІЧЕНКО уточнив, що оформлюють документи на отримання компенсації за втрачене майно 122 родини зруйнованого будинку.
Всього в будинку було 160 квартир, з них 40 квартир повністю зруйновані.
Через вибух газу в житловому будинку по вул. Мандриківській,127, обвалився 3-ї під’їзд, загинуло 23 особи.
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