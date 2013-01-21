ЗМІ: Павличенка могли побити у СІЗО за інтерв'ю по мобільному

У свою чергу правоохоронці зазначають, що бійка виникла внаслідок пересварки. Учасники дістали незначні тілесні ушкодження, повідомляє ТСН.

"Причини бійки тривіальні. Це словесна перепалка, яка переросла у бійку. Пошкодження незначні, адже представники СІЗО змогли вчасно все побачити та попередити неприємний розвиток подій", - запевненяє речник управління пенітенціарної служби у м. Києві Олександр Науменко.

З ним незгоден представник родини Володимир Широченко: "За моєю інформацією, він побитий. Він не приймав участь ні у яких конфліктах, а це побиття було карою за те, що він користувався мобільним телефоном".

Нагадаємо, що Дмитра Павличенка побили у СІЗО сьогодні, 21 січня. За повідомленнями пенітенціарної служби, між ув'язненими спалахнула сутичка.

Нагадаємо, 21 березня 2011 року був убитий суддя Шевченківського районного суду міста Києва Сергій Зубков. За підозрою в скоєнні цього злочину був затриманий Дмитро Павличенко і його син Сергій, однак вони не визнали своєї провини.

2 жовтня 2012 року Голосіївський районний суд міста Києва ухвалив вирок, згідно з яким Дмитро Павличенко був засуджений до довічного ув'язнення, а його син Сергій - до 13 років позбавлення волі.

Акції в захист родини Павличенко пройшли в різних містах України, а також за її межами.

14 січня розгляд судом апеляції на вирок Дмитра та Сергія Павличенків перенесли на 23 січня.