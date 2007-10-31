Україна повністю розрахувалася за газ
17:24, 31 жовтня 2007Суспільство
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Повідомлення РосУкрЕнерго
Україна повністю розрахувалася за поставлений в 2007 році газ, йдеться в повідомленні ексклюзивного постачальника газу "РосУкрЕнерго".
"Компанія "РосУкрЕнерго" одержала платіж на суму 729 мільйонів доларів від ЗАО "Укргаз-енерго" в рахунок погашення заборгованості. Дана виплата здійснена в рамках підписаної раніше угоди про врегулювання заборгованості за природний газ, поставлений до України в 2007 році", - повідомляє компанія.
У прес-релізі наголошується, що заборгованість ЗАО "Укргаз-енерго" перед компанією "РосУкрЕнерго" у розмірі 929 мільйонів доларів повністю погашена в терміни, передбачені угодою.
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