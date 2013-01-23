Чистий прибуток Google за рік перевищив $10 мільярдів

Про це говориться у повідомленні компанії. У перерахунку на одну акцію прибуток склав 32,3 долара проти 30,2 долара 2011 року. Річна виручка Google виросла на 32% - до 50,17 мільярда доларів.

Як повідомляє РІА Новости, рекламна виручка Google збільшилася за рік на 20% - до 43,69 мільярда доларів. У четвертому кварталі виручка Google від реклами склала 12 мільярдів доларів, або 83% квартальних доходів. При цьому середня вартість рекламного кліка зменшилася на 6% від показника 2011 року. Цей показник знижується у компанії п'ятий квартал поспіль.

У четвертому кварталі 2012 року Google наростила чистий прибуток на 7% до 2,89 мільярда доларів або 8,62 долара в перерахунку на акцію в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Квартальна виручка виросла на 36% до 14,42 мільярда доларів. Аналітики Forbes прогнозували, що Google отримає за звітний період близько 8,63 долара прибутку на акцію при виручці в 12,39 мільярда доларів.