У центрі Одеси смертельно поранили жінку (доповнено)

Сьогодні вранці в центрі Одеси в офісі на розі вулиць Садової та Дворянської невідомий чоловік смертельно поранив жінку – міліція оточила квартал з метою розшукових заходів.

Про це повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області, уточнивши, що близько 8.00 з офісу однієї з приватних компаній до міліції надійшов сигнал про ножове поранення 32-річної жінки.

Працівники міліції та приватного охоронного агентства, які прибули на місце виклику, виявили тяжко поранену жінку, бригада «швидкої допомоги» о 8.15 констатувала її смерть.

З'ясовуються обставини події та ведуться розшукові заходи із застосуванням службових собак.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області, співробітники Приморського РВВС ведуть розшук чоловіка, якого підозрюють в пограбуванні букмекерської контори і скоєнні вбивства жінки, яка працювала адміністратором цієї контори.

Разом з тим, у ВЗГ облУВС поки що не мають в своєму розпорядженні відомостей про результати розшукових заходів.

Згідно з даними приватного охоронного агентства, що забезпечувало безпеку фірми, де сталося вбивство, сигнал тривоги на пульт охоронного агентства і міліції надійшов сьогодні о 7:49. Приблизно в цей самий час, згідно із записами вуличних камер спостереження, один із відвідувачів клубу поквапливо залишив цей заклад.

За даними директора «Ігрової арени APACHE», що розташована поряд з приміщенням пограбованої букмекерської контори BETCITY, із записів офісної відеокамери видно, що останній з відвідувачів був допущений загиблим адміністратором до приміщення контори за чверть години до скоєння вбивства і пограбування. Коли чоловік програв всі гроші, що були у нього, він перерізав горло черговому адміністратору, забрав виручку – близько 4 тис. грн – і залишив приміщення.

Під час боротьби із злочинцем адміністратор букмекерської контори встигла натиснути «тривожну кнопку», проте співробітники охоронного агентства запізнилися і розминулися з вбивцею.

Зараз правоохоронці допитують другого адміністратора контори, яка мала змінити вранці вбиту жінку, а також постійних відвідувачів і власника букмекерської контори.

Як повідомляв УНІАН, також в Одесі в ніч на середу в приватному будинку в Малинівському районі знайдено вбитими трьох людей. Слідчо-оперативна група Малинівського РВВС виявила в будинку по Виноградній вулиці тіла трьох людей без ознак життя: жінки, 1959 р.н., а також дівчини, 1995 р.н. і хлопця, 1994 р.н. - з ножовими пораненнями.